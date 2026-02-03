2026 Ramazan Pidesi Fiyatları Kesinleşti

Ramazan ayının simgelerinden biri olan pide için 2026 yılı fiyatları netlik kazandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl pide fiyatlarında bir artış olduğunu açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre sade Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 81 liradan 100 liraya yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE KİLO ÜST SINIRI 100 LİRA

Federasyonun yaptığı düzenlemeyle birlikte, fiyatların iller arasında farklılık gösterebileceği, ancak Türkiye genelinde 1 kilogram sade pidenin satış fiyatının 100 TL’nin üzerine çıkamayacağı ifade edildi. Böylece Ramazan boyunca geçerli olacak azami fiyat sınırı da belirlenmiş oldu.

GRAMAJINA GÖRE RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Açıklanan fiyat tarifesine göre, Ramazan ayında fırınlarda satışa sunulacak pide fiyatları şu şekilde olacak: 250 gram sade pide: 25 TL, 300 gram sade pide: 30 TL, 300 gram susamlı pide: 35 TL, 300 gram yumurtalı ve susamlı pide: 40 TL, 500 gram sade pide: 50 TL, 500 gram yumurtalı ve susamlı pide: 60 TL.

FARKLI GRAMAJ SEÇENEKLERİ DE OLACAK

Fırıncılar, Ramazan ayı boyunca günlük üretim kapasitesi ve talebe bağlı olarak farklı gramajlarda pide üretimi yapabilecek. Bu nedenle bazı şehirlerde gramaj ve fiyat çeşitliliğinin artabileceği belirtildi.

İLLERE GÖRE UYGULAMA DEĞİŞEBİLİR

Belirlenen fiyatlar için ülke genelinde üst sınır konulmuş olsa da, il ve ilçelerdeki maliyet farklılıkları nedeniyle satış fiyatlarının yerel düzeyde değişkenlik gösterebileceği kaydedildi. Yetkililer, kilogram üzerinden belirlenen tavan fiyatın aşılmaması gerektiğini özellikle vurguladı.