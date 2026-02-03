Fenerbahçe’den Ayrılan En-Nesyri Takım Arkadaşlarıyla Vedalaştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor’u 2-0’lık bir skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇ SONUNDA TAKIMLA VEDALAŞTI

Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla duygusal bir vedalaşma gerçekleştirdi. Kocaelispor maçında ilk 11’de yer alan yıldız ismin, sarı-lacivertli renklere veda etmesi bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN’A GİDİYOR

28 yaşındaki En-Nesyri, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu, salı günü İstanbul’dan ayrılarak yeni takımıyla buluşmak üzere Suudi Arabistan’a gidecek.