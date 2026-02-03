Fenerbahçe’den Ayrılan En-Nesyri Takım Arkadaşlarıyla Vedalaştı

fenerbahce-den-ayrilan-en-nesyri-takim-arkadaslariyla-vedalasti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kocaelispor’u 2-0’lık bir skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇ SONUNDA TAKIMLA VEDALAŞTI

Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla duygusal bir vedalaşma gerçekleştirdi. Kocaelispor maçında ilk 11’de yer alan yıldız ismin, sarı-lacivertli renklere veda etmesi bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN’A GİDİYOR

28 yaşındaki En-Nesyri, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu, salı günü İstanbul’dan ayrılarak yeni takımıyla buluşmak üzere Suudi Arabistan’a gidecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sevtap Parman’ın Son Haline Sosyal Medyada Tepkiler Yağdı

Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden Sevtap Parman, son görüntüsüyle dikkat çekti. Güzelliğiyle ilgili övgüler alırken, Alzheimer hastalığına yakalandığı öğrenildi.
Gündem

İzmit Körfezi’nde Flamingo Şenliği Coşkusu

Kocaeli'de düzenlenen üçüncü Flamingo Şenliği, doğa tutkunlarını bir araya getirirken, İzmit Körfezi'ndeki flamingo sayısındaki artış gözlemlendi.
Gündem

Beşiktaş Junior Olaitan Transferi İçin Harekete Geçti

Beşiktaş, Göztepe'de oynayan Junior Olaitan'a resmi teklif yaparak transfer çalışmalarını hızlandırdı. 23 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Gündem

Arjantin’de Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Patagonya'daki orman yangınları, geniş alanları etkisi altına alırken, UNESCO'nun korumasındaki Los Alerces Milli Parkı da tehlikeye girdi.
Gündem

Otomobil Fiyatlarında Değişim: En Ucuz Modeller

Otomobil fiyatlarındaki dalgalanmalar, alım kararlarını etkiliyor. Markalar rekabetçi fiyatlarla müşterileri cezbetmeye çaba sarf ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.