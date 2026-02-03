Sevtap Parman’ın Son Haline Sosyal Medyada Tepkiler Yağdı

Türk sinemasının önemli simalarından biri olan ve pek çok Yeşilçam projesinde rol almış Sevtap Parman, son görüntüsüyle dikkat çekti.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sevtap Parman’ın güncel durumu sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara sebep oldu. Bazı kullanıcılar, “yıllar geçse de çok güzel” ifadeleriyle beğenilerini belirtirken, diğerleri “yıllar ona da acımamış” şeklinde olumsuz yorumda bulundu.

ANNESİNİ KAYBETTİ, ALZHEİMER OLDU

Annesinin kaybının ardından ruhsal bir çöküş yaşayan Sevtap Parman, Alzheimer hastalığına yakalandı. Kız kardeşi tarafından bir bakım merkezi ya da huzurevi niteliğindeki bir tesise yerleştirilen Parman’ın tedavi süreci halen devam ediyor.

