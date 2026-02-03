Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR Kuyruğu

Edirne’de yurt dışına çıkış yapmak isteyen tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde eksi 8 dereceye ulaşan soğuk atmosfer altında yaklaşık 17 kilometrelik bir bekleme kuyruğu oluşturdu. Saatlerdir durakta kalan tır sürücüleri, mevcut yoğunluğa yönelik bir çözüm talep ediyor.

GEÇİŞLER HIZLANDIRILMALI

İhracat yüklerini Avrupa’ya taşımak amacıyla yola çıkan tırlar, sınır kapısına uzanan uzun bir mesafede beklemek durumunda kaldı. İlerden gidişin son derece yavaş seyrettiği belirtilirken, bekleme sürelerinin saatleri hatta günleri bulduğu aktarıldı. Kuşak oluşturmuş tır sürücüleri, soğuk havanın etkisiyle zor anlar yaşarken, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekti. Ekmek, su, tuvalet ve dinlenme alanı gibi hayati gereksinimlerin karşılanamadığı ifade edildi.