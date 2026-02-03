Türkiye’nin Bölgesel Yükselişi Epstein Belgelerinde Açığa Çıktı

Dünyanın gündemini meşgul eden belgeler, Jeffrey Epstein’in cinsel istismar ağıyla bağlantılı unsurların Türkiye’ye karşı duyulan rahatsızlığı ortaya çıkardı.

ANKARA’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Belgelerde, Epstein’ın ilişki ağının içinde yer alan yazışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de izlediği stratejilerin küresel hesapları alt üst ettiği itiraf ediliyor. Bu bağlamda, Ankara’nın kararlı politikalarının hedef alındığı ortaya konuyor. Sapkın çetenin belge içeriklerinde, Erdoğan’ın Türk ordusunda, İsrail ile yakın ilişkiler kuran unsurlara karşı temizlik yaptığına dair ifadeler dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ADIMLARI

Belgelerde Türkiye’nin atılımları ‘agresif’ olarak nitelendirilirken, bu yaklaşımın ardında Türkiye’ye yönelik açığa çıkan bir nefret ve korkunun yattığı belirtiliyor. Belgeler, sadece Epstein’in kirli istismar ağını değil, aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel yükselişine tepki gösteren global aktörlerin zihniyetini ve bakış açısını da gözler önüne seriyor.

KATAR’DAKİ TÜRK VARLIĞI

2017 yılına ilişkin belgelerde, Epstein’ın Anas Alrasheed isimli bir şahsa gönderdiği e-postada, Katar’daki askeri darbeden ötürü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki etkinliğinden vazgeçildiği ifade ediliyor. Epstein’ın yazışmasında, “Türklerin içeride olmasıyla birlikte, askeri seçenek artık geçerli değil. Bence MSB’nin Yemen’i kazanmasının hiçbir yolu yok. Müzakere etmek için iyi bir zaman… MBZ’nin çok fazla cephesi var” ifadeleri yer alıyor.

ERDOĞAN’IN NETANYAHU İLE İLİŞKİSİ

Epstein belgelerinde Türkiye ile ilgili şu önemli detaylar geçmekte: “İsrail’in durumu çok kötü. Erdoğan; diplomatik açıdan beceriksiz Netanyahu yönetiminden gerçekten tiksiniyor. Erdoğan, Türk ordusunda tarihsel olarak İsrail ile iyi çalışanları temizliyor.” Ayrıca, Suriye’nin çöküşü ve İran’ın saldırgan tutumunun, Erdoğan’ın güçlü müttefiklere olan ihtiyaçlarını hatırlatmış olabileceği belirtiliyor.

AJANLARIN İFŞA OLDUĞU İDDİASI

Belgelerde yer alan bir diğer iddia ise, “Türkiye: Erdoğan, AB’den sevgi ya da kabul görmediği için öfkeli, neo-Osmanlı duruşunu sergiliyor ve gerçekten tiksiniyor… Köktendinci Müslüman kesime yöneliyor ve Orta Doğu’da oldukça başarılı.” ifadesiyle öne çıkmaktadır. Yazışmalara göre, yıllardır birlikte çalıştıkları uzun süreli İsrail istihbarat ajanlarının ‘bildirildiğine göre’ ele verildiği iddia ediliyor.

ALGI OPERASYONLARINI AÇIĞA ÇIKARIYOR

Belgelerdeki ifadelerin, resmi tespitler olmaktan ziyade, Türkiye’nin bağımsız ve milli politikalarından rahatsız olan çevrelerin kişisel değerlendirmeleri olduğu vurgulandı. Ancak bu belgeler, Türkiye’ye dönük algı operasyonlarının hangi kirli ağlar içerisinde şekillendiğini açığa çıkarmakta. Epstein dosyalarının, yalnızca bir istismar ağını değil, aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel yükselişine yönelik rahatsızlıkları da gözler önüne serdiği değerlendiriliyor.