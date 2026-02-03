2026 Ramazan Pidesi Fiyatları Üst Sınırı Belirlendi

2026-ramazan-pidesi-fiyatlari-ust-siniri-belirlendi

Ramazan ayının önemli lezzetlerinden biri olan pide için 2026 yılı fiyat düzenlemeleri belirlendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl pide fiyatlarında bir artış yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklama doğrultusunda sade Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 81 liradan 100 liraya çıkarıldı.

TÜRKİYE GENELİNDE KİLO ÜST SINIRI BELİRLENDİ

Federasyonun yaptığı düzenlemeye göre, fiyatların şehirden şehre değişiklik gösterebileceği, ancak Türkiye genelinde 1 kilogram sade pidenin satış fiyatının 100 TL’nin üzerine çıkmayacağı ifade edildi. Böylece Ramazan süresince uygulanacak azami fiyat sınırı da belirlenmiş oldu.

GRAMAJINA GÖRE PİDE FİYATLARI AÇIKLANDI

Açıklanan yeni tarifeye göre, fırınlarda Ramazan ayında satışa sunulacak pide fiyatları aşağıdaki gibi olacak: 250 gram sade pide: 25 TL, 300 gram sade pide: 30 TL, 300 gram susamlı pide: 35 TL, 300 gram yumurtalı ve susamlı pide: 40 TL, 500 gram sade pide: 50 TL, 500 gram yumurtalı ve susamlı pide: 60 TL.

DİĞER GRAMAJ SEÇENEKLERİ DE BULUNACAK

Fırıncılar, Ramazan ayı boyunca günlük üretim kapasitelerine ve talebe bağlı olarak farklı gramajlarda pide üretebilecek. Bu nedenle bazı illerde gramaj ve fiyat çeşitliliğinin artabileceği belirtiliyor.

İLLERE GÖRE FİYAT UYGULAMASI DEĞİŞEBİLİR

Belirlenen fiyatlar için ülke genelinde bir üst sınır uygulanacak olsa da, il ve ilçelerdeki maliyet farklılıkları sebebiyle satış fiyatlarının yerel düzeyde değişiklik gösterebileceği kaydedildi. Yetkililer, kilogram bazında belirlenen tavan fiyatın aşılmamasının esas alındığını vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’a Bahar Müjdesi: Sıcaklıklar Yükseliyor

İstanbul, fırtınalı ve soğuk bir haftaya başlasa da, meteoroloji sıcaklıkların çarşambadan itibaren 16 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu. Şehir, "kısa bir bahar" sürecine girecek.
Gündem

Rusya’nın Grönland Anlaşmasına Karşı Sert Tepkisi

Trump, Grönland'ı silahlandırma planları yaparken, Rusya'dan sert bir tepki geldi. Rus resmi, silahlanan Grönland'a askeri yanıt verme hazırlığında olduklarını duyurdu. Grönland'da endişeler devam ediyor.
Gündem

Değişen İnşaat Standartları Deprem Riskini Artırıyor

Türkiye genelinde 6 Şubat depremlerinden sonra sürdürülen çalışmalarda bir firma, yapıların güvenlik açığını ve ihmal edilen kritik noktaları ortaya çıkardı.
Gündem

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Vurgusu

Devlet Bahçeli, parti toplantısında Abdullah Öcalan'ın durumu, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve Ahmet Türk ile Ahmet Özer'in görevlerine dönmesi konularını ele aldı.
Gündem

SpaceX’ten FCC’ye Devasa Yörünge Veri Merkezi Başvurusu

SpaceX, yapay zeka uygulamalarının artan işlem gücü taleplerini karşılamak için 1 milyon uydudan oluşan bir veri merkezi inşa etmeyi planlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.