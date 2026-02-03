Tuncer Bakırhan’dan Suriye Mutabakatına Destek Açıklaması

DEM PARTİSİNDEN SURİYE MUTABAKATINA DESTEK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Suriye hükümeti ile YPG arasında imzalanan mutabakat hakkında değerlendirmelerde bulundu. Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bakırhan, bu adımın Suriye’nin demokratik geleceği için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Söz konusu mutabakatın her iki tarafın da kazanç sağladığı bir uzlaşı metni olduğunu belirten Bakırhan, “Belki Suriye devletinin de dediği gibi olmadı, Kürtlerin de tam istediği gibi olmadı ama hem Suriye’nin hem Kürtlerin kazanacakları bir metindir.” dedi.

DEMOKRATİK DENGE VE KALICI ATEŞKES

Bakırhan, Suriye’de uygulanan kademeli entegrasyon sürecinin demokratik dengeyi güçlendireceğine ve kalıcı ateşkesin sağlanmasının en büyük kazanım olduğunu vurguladı. Mutabakatı bir başlangıç olarak değerlendiren Bakırhan, “Bu mutabakatın demokratik ruhu tüm Suriye halklarına, inançlarına da yayılmalıdır.” açıklamasında bulunarak, partisinin bu anlaşmayı desteklediğini belirtti. Uygulama aşamasında müzakereyi güçlendiren ve halkların iradesini koruyan her adımın yanında olacağının altını çizen Bakırhan, gerekli desteği vereceklerini bilmelerini istedi.

ÖCALAN’IN ETKİSİ VE DEMOKRATİK ÇÖZÜM

Bakırhan, Suriye’de sağlanan anlaşmada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın “tavrı ve duruşunun” etkili olduğunu savundu. Kendilerine düşen en önemli görevin demokratik çözüm perspektifine sahip çıkmak ve bunu güçlü bir şekilde sürdürecek olmak olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına da değinen Bakırhan, “Sayın Bahçeli’nin sözünü ettiği umut hakkı, kayyum utancından kurtulmuş ve siyasi tutsakların özgür olduğu bir Türkiye bizim de talebimizdir.” şeklinde konuştu.

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU RAPORU

Bakırhan, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında yazılacak raporun, güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olması gerektiğini ifade etti. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, Bahçeli’nin taleplerine yönelik olarak, “Umarım en kısa sürede Sayın Bahçeli’nin dile getirdiği bu talepler hayat bulur.” dedi.