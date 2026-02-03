Tuncer Bakırhan’dan Suriye Mutabakatına Destek Açıklaması

tuncer-bakirhan-dan-suriye-mutabakatina-destek-aciklamasi

DEM PARTİSİNDEN SURİYE MUTABAKATINA DESTEK

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Suriye hükümeti ile YPG arasında imzalanan mutabakat hakkında değerlendirmelerde bulundu. Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bakırhan, bu adımın Suriye’nin demokratik geleceği için olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Söz konusu mutabakatın her iki tarafın da kazanç sağladığı bir uzlaşı metni olduğunu belirten Bakırhan, “Belki Suriye devletinin de dediği gibi olmadı, Kürtlerin de tam istediği gibi olmadı ama hem Suriye’nin hem Kürtlerin kazanacakları bir metindir.” dedi.

DEMOKRATİK DENGE VE KALICI ATEŞKES

Bakırhan, Suriye’de uygulanan kademeli entegrasyon sürecinin demokratik dengeyi güçlendireceğine ve kalıcı ateşkesin sağlanmasının en büyük kazanım olduğunu vurguladı. Mutabakatı bir başlangıç olarak değerlendiren Bakırhan, “Bu mutabakatın demokratik ruhu tüm Suriye halklarına, inançlarına da yayılmalıdır.” açıklamasında bulunarak, partisinin bu anlaşmayı desteklediğini belirtti. Uygulama aşamasında müzakereyi güçlendiren ve halkların iradesini koruyan her adımın yanında olacağının altını çizen Bakırhan, gerekli desteği vereceklerini bilmelerini istedi.

ÖCALAN’IN ETKİSİ VE DEMOKRATİK ÇÖZÜM

Bakırhan, Suriye’de sağlanan anlaşmada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın “tavrı ve duruşunun” etkili olduğunu savundu. Kendilerine düşen en önemli görevin demokratik çözüm perspektifine sahip çıkmak ve bunu güçlü bir şekilde sürdürecek olmak olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına da değinen Bakırhan, “Sayın Bahçeli’nin sözünü ettiği umut hakkı, kayyum utancından kurtulmuş ve siyasi tutsakların özgür olduğu bir Türkiye bizim de talebimizdir.” şeklinde konuştu.

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU RAPORU

Bakırhan, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları kapsamında yazılacak raporun, güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olması gerektiğini ifade etti. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakırhan, Bahçeli’nin taleplerine yönelik olarak, “Umarım en kısa sürede Sayın Bahçeli’nin dile getirdiği bu talepler hayat bulur.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sivasspor Rey Manaj İle Sözleşme İmzaladı

Özbelsan Sivasspor, eski oyuncusu Rey Manaj'ı geri kazandı ve futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Gündem

Galatasaray Mattias Svanberg ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından Wolfsburg'tan Mattias Svanberg ile transfer için prensipte anlaşma sağladı.
Gündem

Beşiktaş’ın Transfer Hedefi Junior Olaitan Açıklandı

Beşiktaş, Göztepe'de oynayan Junior Olaitan'ı transfer etmek üzere anlaşma sağladı. Yeni oyuncu imza atmak için İstanbul'a ulaştı.
Gündem

Yaşlılar İçin Yeni Bakım Sigortası Sistemi Kuruluyor

Yaşlı nüfus oranı %10,6 ile rekor kırdı. Yeni sistemle birlikte 2026 Yıllık Programı'nda yaşlı bakım hizmetleri için uzun dönemli bakım sigortası oluşturulacak.
Gündem

Gümüşte Son Yarım Asırın Nadiren Görülen Dalgalanmaları

UBS, gümüşteki dalgalanmaların son 50 yılın en yüksek oynaklığını gösterdiğini ve yatırımcıları bu durumun getirdiği yüksek riskler konusunda uyardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.