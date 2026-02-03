Altın Piyasasında Manipülasyon ve Yatırımcı Psikolojisi Etkisi

Altın ve diğer değerli metallerde son günlerde meydana gelen olağan dışı dalgalanmalar, piyasalarda tartışmalara yol açmayı sürdürüyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, altın fiyatlarındaki hızlı artışın arkasındaki nedenlerin artan küresel riskler ve belirsizlikler olduğunu, ancak kısa süre içinde meydana gelen sert düşüşün bu sebeplerle tam olarak açıklanamayacağını ifade ediyor. Eğilmez’e göre, hem fiyatların yükselmesi hem de düşmesi sürecinde yatırımcı psikolojisi ve büyük yatırımcıların yönlendirdiği işlemler ön planda yer aldı.

YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ BELİRLEYİCİ ROL OYNADI

Eğilmez’in değerlendirmesi şöyle: “Altının yükselişi kısmen manipülasyon olsa da altında reel gerekçeler var. Trump’ın kararlarının hepsi risk artırıcı kararlar. Dolayısıyla riskler, belirsizlikler artınca güvenli liman görülen altına ve diğer değerli metallere hücum oldu. Fakat bu hücumla fiyatlar o kadar kısa zamanda o kadar hızlı yükseldi ki bu da normal değildi ve en ufak bir bahaneyle kâr realizasyonu yapılacağı belliydi. O da Warsh’ın aday gösterilmesi oldu.”

HÜCUM VE SONRASI PİYASADA PANİK YARATTI

Eğilmez, “Oysa bu hamle bu kadar düşüşe neden olacak kadar önemli bir hamle değil. Ama dediğim gibi bahane arayan ortam bunu buldu ve kârları realize etme zamanı geldiğini düşünerek satışa geçti. Pek çok kişi de bu gelişmeyle paniğe kapılıp satışa geçtiler. Yükseliş de bir sürü psikolojisiydi düşüş de.” şeklinde sözlerini sonlandırıyor.