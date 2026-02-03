Sivasspor Rey Manaj İle Sözleşme İmzaladı

SİVASSPOR, REY MANAJ İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten alınan bilgiye göre, devre arası transfer dönemi kapsamında çalışmalarına devam eden Sivasspor, Arnavut milli futbolcu Rey Manaj ile 3,5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Sivas’a gelen Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla resmi belgeleri imzaladı.

REY MANAJ’IN KİŞİSEL HAYATI VE FUTBOL KARIYERİ

24 Şubat 1997 tarihinde Arnavutluk’un Lushnje kentinde doğan Rey Manaj, futbol kariyerine İtalya’nın ünlü kulüplerinden Inter’in altyapısında başladı. Manaj, futbol kariyeri boyunca Piacenza, Cremonese, Sampdoria, Inter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona B, Barcelona, Spezia, Watford, Sivasspor ve Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Sharjah’ın formalarını giydi.

SİVASSPOR’DAKİ BAŞARILI PERFORMANSI

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı’nda da mücadele eden Manaj, çeşitli resmi maçlarda forma giydi. Daha önce Sivasspor’da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Manaj, kulüp kariyeri boyunca 63 resmi karşılaşmada 34 gol kaydeterek, kırmızı-beyazlı takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.