2026 Reform Yılı Olacak Açıklaması Yapıldı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. 2025 yılı, Türkiye’nin çeşitli alanlarda küresel ölçekte dikkat çektiği bir dönem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026’nın ilk ayında geçmiş yılın değerlendirmesi ve yeni yılın hedefleri üzerine bir makale kaleme aldı. Yazısında yerel ve küresel pek çok konuyu ele alan Erdoğan, enflasyonla mücadele ve reform başlıklarına da vurgu yaptı.

2026 REFORM YILI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026’yı reform yılı olarak tanımlayarak, “Şimdi artık 2026’nın ilk aylarında, sadece temelleri atılmış bir vizyonu değil, sütunları yükselen daha büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını konuşuyoruz” dedi. Erdoğan’ın açıklamalarına göre, 2026, sabrın meyvelerinin toplanacağı, ekilen tohumların boy vereceği ve hasadın yapılacağı bir dönem olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin küresel ligdeki yerinin sağlamlaşacağı bir şahlanış yılı olacağına inandığını belirtti.

ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026’da enflasyonla mücadelenin devam edeceğini ifade ederek, “2026, enflasyonun belini tam manasıyla kıracağımız ve tek hane hedefimize kararlılıkla yürüyeceğimiz bir yıl olacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, çalışanların, emeklilerin ve memurların alım gücünü artırmanın yanı sıra gelir dağılımındaki adaleti sağlamak için çeşitli önlemler alacaklarını belirtti. Faiz ve kur dengesinin sağlanmasıyla Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımların çekim merkezi haline geleceğini vurguladı. Erdoğan, gençlere nitelikli istihdam sağlayacak yüksek teknolojiye dayalı sanayi hamlelerine de dikkat çekti.

