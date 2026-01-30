Ufuk Özkan İçin Donör Arayışında Son Gelişmeler

İstanbul’da özel bir hastanede tedavi gören Ufuk Özkan’ın sağlık durumu hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, basın mensuplarına bilgi vererek, Özkan’ın sağlık değerlerinin iyileştiğini ve gerekli donörün bulunduğunu belirtti.

SAĞLIK DEĞERLERİ YÜKSELDİ

Prof. Dr. Yaprak, Ufuk Özkan’a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade ederek, “Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık” şeklinde konuştu.

DONÖR BELLİ OLDU

Prof. Dr. Yaprak, eş zamanlı olarak yürütülen canlı donör arayışının sonuçlandığını belirtti. Donörün, Özkan’ın sektörden eski arkadaşı olduğunu ifade eden Yaprak, “Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz” dedi.

YASAL SÜREÇLER TAMAMLANDI

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise, “En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık” sözleriyle durumu özetledi.

