Deniz İbişler’in Beşiktaş’taki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

deniz-ibisler-in-besiktas-taki-son-goruntuleri-ortaya-cikti

İstanbul’da kaybolan üniversite öğrencisi Deniz İbişler ile ilgili dikkat çeken yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

DENİZ İBİŞLER’İN KAYBI SÜRÜYOR

Son altı gündür kayıp olarak aranan Deniz İbişler’in, 25 Ocak 2026 tarihinde sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Beşiktaş’ta denize atladığı tespit edildi.

MECİDİYEKÖY’DEN BEŞİKTAŞ’A UZANAN YOLCULUK

Deniz İbişler’in Beşiktaş’a ulaşmadan önce Mecidiyeköy bölgesinde yürüdüğüne dair güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Genç adamın kaybolmadan önceki yürüyüş rotası bu görüntüler aracılığıyla belirlendi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMESİ YAPILDI

Ekipler, Deniz İbişler’in hareketlerini takip edebilmek için saatlerce güvenlik kameralarını inceledi. Son görüntülerinde, Mecidiyeköy durağında indiği, ardından Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi’ne doğru yalnız başına ilerlediği görünmekte.

