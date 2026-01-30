Yeşil Pasaport İmkanı Mükelleflere Teşvik Ediyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, en az 15 yıl boyunca vergilerini düzenli ödeyen, sosyal güvenlik primlerini aksatmayan, devlet borcu bulunmayan ve ticari faaliyetlerini şeffaf bir şekilde sürdüren mükelleflere yeşil pasaport verilmesinin olumlu ve teşvik edici bir uygulama olacağını ifade etti. Baran, bu açıklamayı ATO’nun 29. Dönem Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yaptı. Tüm dünyanın 2026 yılına belirsizlikle başladığını vurgulayan Baran, bu koşullarda ticaretin kurallarının yeniden şekillendiğine dikkat çekti.

YENİ NORMALDE TİCARET KURALLARI

Baran, iklim krizini göz önünde bulundurarak yeşil dönüşüme uyum sağlanması ve dijitalleşmenin iş süreçlerinin merkezine konulması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Baran, mevcut ekonomik şartlarda ihracatın artırılmasının önemli bir başarı olduğunu belirtti. Bu bağlamda, ülkenin dış ticaretinin yarısından fazlasının yapıldığı Avrupa Birliği ile iş dünyasının karşılaştığı vize sorununa değindi.

VİZE SORUNU TİCARETİ ENGELLİYOR

Baran, ticareti sürdürebilmek için karşılıklı görüşmelerin başlatılması ve fuarlara katılım sağlaması gerektiğini ifade ederek, vize sorunlarının Türkiye’nin ticaretinin önünde engel teşkil ettiğini belirtti. Mevcut ekonomik atmosferde kayıtlı ekonominin güçlendirilmesinin, vergiye gönüllü uyumun artırılmasının ve dürüst mükelleflerin daha görünür hale getirmenin önemini vurgulayan Baran, “Yeşil pasaport, hem Avrupa Birliği’ne erişimin anahtarı hem de kayıtlı ticaretin ödülü olarak değerlendirilmeli,” dedi.

VERGİ UYUMU TEŞVİKLERLE DESTEKLENMELİ

Baran, yeşil pasaport uygulanmasının, vergiye uyumu yalnızca denetimle değil, teşvik, ödül ve itibar mekanizmaları ile destekleyen bir anlayışın parçası olacağını kaydetti. Bu yaklaşımın devletin, vergiye uyumu teşvik eden bir model geliştirmesine yardımcı olacağını belirten Baran, “Vergisini zamanında ödeyene ayrı, ödemeyene ayrı muamele yapılmamalı,” ifadesini kullandı. İş insanlarının uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak her adımın ihracata, yatırıma ve ülkenin ekonomik büyümesine doğrudan destek olacağını dile getirdi.