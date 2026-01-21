2026 Seçim Anketinde CHP Liderliği Devam Ediyor

2026-secim-anketinde-chp-liderligi-devam-ediyor

2026 SEÇİM ANKETİ AÇIKLANDI

Piar Araştırma’nın Ocak 2026’da gerçekleştirdiği ve 26 ilde 2 bin 120 kişinin katıldığı anketin sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Anketlerde, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu katılımcılara yöneltildi. Kararsız oyların dağıtılması sonucunda, CHP’nin oy oranını 1,7 puan artırarak liderliğini sürdürdüğü belirlendi.

CHP LEADİRLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 34,5 oy oranı ile birinci sırada yer alırken, AK PARTİ’nin oy oranı yüzde 32,6’da kaldı. İki parti arasındaki fark ise yaklaşık 2 puan olarak kaydedildi.

