2026 Süper Kupa’ya Katılacak Takımlar Açıklandı

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği, Trabzonspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

FINALİ MEVDU

Bu sonuçla bordo-mavili takım, finale adını yazdırmış oldu ve Konyaspor ile karşılaşacak.

TAKIMLAR DUYURULDU

Karşılaşmanın ardından, 2026 Süper Kupa’ya katılacak ekiplerin listesi de kesinleşti. Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın yanı sıra, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası’nın finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa’da mücadele edecek.

TARİH AÇIKLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa’nın düzenleneceği tarihi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacak.

BEŞİKTAŞ YİNE YER ALMAYACAK

Ayrıca Beşiktaş, yeni format dahilinde gerçekleştirilecek olan Süper Kupa’da üst üste ikinci kez yer almayacak.