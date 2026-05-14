2026 Süper Kupa’ya Katılacak Takımlar Açıklandı

2026-super-kupa-ya-katilacak-takimlar-aciklandi

Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği, Trabzonspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

FINALİ MEVDU

Bu sonuçla bordo-mavili takım, finale adını yazdırmış oldu ve Konyaspor ile karşılaşacak.

TAKIMLAR DUYURULDU

Karşılaşmanın ardından, 2026 Süper Kupa’ya katılacak ekiplerin listesi de kesinleşti. Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın yanı sıra, ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası’nın finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa’da mücadele edecek.

TARİH AÇIKLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa’nın düzenleneceği tarihi kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacak.

BEŞİKTAŞ YİNE YER ALMAYACAK

Ayrıca Beşiktaş, yeni format dahilinde gerçekleştirilecek olan Süper Kupa’da üst üste ikinci kez yer almayacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

Saab İçin Tarihin Son Perdesi Açılıyor

Saab'ın 1947'den beri faaliyet gösteren Trollhättan fabrikası kapanıyor. NEVS, üretim durdurma kararı alarak mevcut prototipler ve ekipmanları satışa sunacak. Emily GT projesi de iptal edildi.
Gündem

Trabzonspor Finale Yükseldi: Ernest Muçi’nin Harika Golü

Trabzonspor'un kiralık oyuncusu Ernest Muçi, Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ne karşı son dakika golüyle takımını finale yükseltti.
Gündem

Ernest Muçi Geleceği Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

Trabzonsporlu Ernest Muçi, Gençlerbirliği'ne karşı son dakika golü attı ve kariyeriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Ukrayna Ligi’nde Shakhtar Donetsk Şampiyonluğu Kutladı

Shakhtar Donetsk, hava saldırısı uyarıları nedeniyle üç kez kesilen maçta Obolon Kyiv'i 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Gündem

Galatasaray Başkanından Yeni Dönem Vizyonu Açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün 26. şampiyonluğunun getirdiği mutluluğu ve gururu yine duyduklarını ifade etti.