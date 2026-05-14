Trabzonspor Finale Yükseldi: Ernest Muçi’nin Harika Golü

Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni deplasmanda konuk oldu.
TRABZONSPOR FİNALE YÜKSELİYOR
Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Trabzonspor 2-1’lik skorla kazanarak finale adını yazdırdı. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak.
MUÇİ’DEN UNUTULMAZ BİR GOL
Trabzonspor’un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, maçın son dakikasında attığı golle karşılaşmaya damgasını vurdu. Sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan Muçi, bu golle takımını finale taşımış oldu.
GOLÜN ANLATIMI
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Ozan Tufan, sol kanatta bulunan Ernest Muçi’ye serbest vuruşla pas verdi. Muçi, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan sağ ayağıyla harika bir şut atarak topu kaleci Erhan Erentürk’ün üzerinden kalenin sağ üst köşesine gönderdi.