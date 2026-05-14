Trabzonspor Finale Yükseldi: Ernest Muçi’nin Harika Golü

trabzonspor-finale-yukseldi-ernest-muci-nin-harika-golu

Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Gençlerbirliği’ni deplasmanda konuk oldu.

TRABZONSPOR FİNALE YÜKSELİYOR

Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı Trabzonspor 2-1’lik skorla kazanarak finale adını yazdırdı. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak.

MUÇİ’DEN UNUTULMAZ BİR GOL

Trabzonspor’un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, maçın son dakikasında attığı golle karşılaşmaya damgasını vurdu. Sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan Muçi, bu golle takımını finale taşımış oldu.

GOLÜN ANLATIMI

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Ozan Tufan, sol kanatta bulunan Ernest Muçi’ye serbest vuruşla pas verdi. Muçi, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan sağ ayağıyla harika bir şut atarak topu kaleci Erhan Erentürk’ün üzerinden kalenin sağ üst köşesine gönderdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

2026 Süper Kupa’ya Katılacak Takımlar Açıklandı

Galatasaray Süper Lig şampiyonu olurken, Fenerbahçe ikinci sırayı elde etti. Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da yarışacak.
Gündem

Saab İçin Tarihin Son Perdesi Açılıyor

Saab'ın 1947'den beri faaliyet gösteren Trollhättan fabrikası kapanıyor. NEVS, üretim durdurma kararı alarak mevcut prototipler ve ekipmanları satışa sunacak. Emily GT projesi de iptal edildi.
Gündem

Ernest Muçi Geleceği Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

Trabzonsporlu Ernest Muçi, Gençlerbirliği'ne karşı son dakika golü attı ve kariyeriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Ukrayna Ligi’nde Shakhtar Donetsk Şampiyonluğu Kutladı

Shakhtar Donetsk, hava saldırısı uyarıları nedeniyle üç kez kesilen maçta Obolon Kyiv'i 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Gündem

Galatasaray Başkanından Yeni Dönem Vizyonu Açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün 26. şampiyonluğunun getirdiği mutluluğu ve gururu yine duyduklarını ifade etti.