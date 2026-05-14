Ernest Muçi Geleceği Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek Konyaspor ile finalde karşılaşacak.

GALİBİYET GOLÜNÜ ATAN MUÇİ’DEN AÇIKLAMALAR

Maçın ardından 90+2’de önemli bir gol atan Ernest Muçi, mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu. Muçi, “Bizim adımıza, finale çıkmak adına çok önemli olduğunu biliyorduk. Deplasman maçları her zaman zor. Sezon sonu da geldi çünkü sezon sonunda daha zor oluyor. Finale çıkmak istiyorduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum ve umarım kupayla noktalayacağız.” diyerek hedeflerini dile getirdi.

GELİŞİ EŞİT HİSSETTİRİYOR

Bonservisi Beşiktaş’ta bulunan ve Trabzonspor’a sezon başında kiralanan Ernest Muçi, kariyerinin geleceği hakkında da düşüncelerini dile getirdi. Arnavut futbolcu, “Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor’un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz.” ifadeleriyle belirsizliğini sürdürdü.

