Saab İçin Tarihin Son Perdesi Açılıyor

Otomotiv sektörünün köklü markalarından biri olan Saab için sonun geldiği belirtildi. 1947 yılından beri üretim merkezi olarak kullanılan İsveç’in Trollhättan kentindeki tesis, son araçlar ve ekipmanların açık artırmayla satılmasıyla birlikte faaliyetlerine resmen veda etmeye hazırlanıyor.

2012 YILINDAKİ İFLASTAN SONRAKİ SÜREÇ

2012 yılında iflas eden Saab’ın mülklerini devralan National Electric Vehicle Sweden (NEVS), operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldığını açıkça duyurdu. Bu kapsamda fabrikada kalan son prototip araç ve üretim ekipmanları satışa sunulmak üzere listeye alındı.

AÇIK ARTIRMADA ÖNEMLİ PARÇALAR YER ALACAK

Klaravik aracılığıyla düzenlenecek açık artırmada, Saab’ın teknoloji dönüşümünü simgeleyen önemli araçların koleksiyonerlere sunulacağı bilgisi verildi. Ayrıca, fabrikada bulunan binlerce yedek parça, tasarım maketleri ve markaya ait tarihi afişlerin de müzayedede yer alacağı bildirildi.

GELİŞMİŞ PROJE ARTIK RAFTA

NEVS mühendisleri tarafından tasarlanan ve geleceğin elektrikli sedan modeli olarak nitelendirilen Emily GT projesinin de tamamen sona erdiği ifade edildi. Seri üretime geçmesi beklenen bu model için yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı duyuruldu.

MÜZADEDE SON GÜNLER

Açık artırmanın 21 Mayıs’ta başlayıp 30 Mayıs’ta sona ereceği açıklandı. Müzayedenin son gününde Saab tutkunlarına, Trollhättan fabrikasını ziyaret etme imkanı tanınacağı belirtildi.

Böylece otomotiv dünyasında derin bir iz bırakan Saab markası ve tarihi Trollhättan fabrikası için resmi kapanış süreci tamamlanmış olacak.

