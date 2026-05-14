Ukrayna Ligi’nde Shakhtar Donetsk Şampiyonluğu Kutladı

ukrayna-ligi-nde-shakhtar-donetsk-sampiyonlugu-kutladi

Ukrayna Ligi’nde 28. hafta mücadelesinde Arda Turan yönetimindeki şampiyon Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv’i ağırladı.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Arena Lviv’de yapılan karşılaşma, hava saldırısı uyarısı sebebiyle üç kez durdurulmasına rağmen Shakhtar Donetsk’in 3-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı. Shakhtar’ın gollerini 9. dakikada Luca Meirelles, 14. dakikada Alaa Ghram ve 90. dakikada Maryan Shved kaydetti. Obolon Kyiv ise ilk yarıda, 44. dakikada Maksym Chekh ile bir gol buldu.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonucun ardından, geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Arda Turan’ın çalıştırdığı ekip, en yakın rakibi LNZ Cherkasy’nin 12 puan önüne geçerek puanını 69’a yükseltti. Diğer yandan Obolon Kyiv, 28 puanla 12. sırada yer almayı sürdürdü.

SONRAKİ MAÇLAR

Ukrayna Ligi’nin 29. haftasında Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR ile karşılaşacak. Obolon Kyiv ise Kolos ile deplasmanda mücadele edecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Gündem

2026 Süper Kupa’ya Katılacak Takımlar Açıklandı

Galatasaray Süper Lig şampiyonu olurken, Fenerbahçe ikinci sırayı elde etti. Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da yarışacak.
Gündem

Saab İçin Tarihin Son Perdesi Açılıyor

Saab'ın 1947'den beri faaliyet gösteren Trollhättan fabrikası kapanıyor. NEVS, üretim durdurma kararı alarak mevcut prototipler ve ekipmanları satışa sunacak. Emily GT projesi de iptal edildi.
Gündem

Trabzonspor Finale Yükseldi: Ernest Muçi’nin Harika Golü

Trabzonspor'un kiralık oyuncusu Ernest Muçi, Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ne karşı son dakika golüyle takımını finale yükseltti.
Gündem

Ernest Muçi Geleceği Hakkında Değerlendirmelerde Bulundu

Trabzonsporlu Ernest Muçi, Gençlerbirliği'ne karşı son dakika golü attı ve kariyeriyle ilgili düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Galatasaray Başkanından Yeni Dönem Vizyonu Açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün 26. şampiyonluğunun getirdiği mutluluğu ve gururu yine duyduklarını ifade etti.