Ukrayna Ligi’nde Shakhtar Donetsk Şampiyonluğu Kutladı

Ukrayna Ligi’nde 28. hafta mücadelesinde Arda Turan yönetimindeki şampiyon Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv’i ağırladı.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Arena Lviv’de yapılan karşılaşma, hava saldırısı uyarısı sebebiyle üç kez durdurulmasına rağmen Shakhtar Donetsk’in 3-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı. Shakhtar’ın gollerini 9. dakikada Luca Meirelles, 14. dakikada Alaa Ghram ve 90. dakikada Maryan Shved kaydetti. Obolon Kyiv ise ilk yarıda, 44. dakikada Maksym Chekh ile bir gol buldu.

LİGDEKİ DURUM

Bu sonucun ardından, geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Arda Turan’ın çalıştırdığı ekip, en yakın rakibi LNZ Cherkasy’nin 12 puan önüne geçerek puanını 69’a yükseltti. Diğer yandan Obolon Kyiv, 28 puanla 12. sırada yer almayı sürdürdü.

SONRAKİ MAÇLAR

Ukrayna Ligi’nin 29. haftasında Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR ile karşılaşacak. Obolon Kyiv ise Kolos ile deplasmanda mücadele edecek.