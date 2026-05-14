Galatasaray Başkanından Yeni Dönem Vizyonu Açıklaması

Galatasaray divan kurulu, aylık olağan toplantısını Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

TOPLANTIDA BAŞKAN’DAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda önemli ifadelerde bulundu. Özbek, her mayıs ayında hissettikleri mutluluğun ve gururun devam ettiğini belirterek, “Futbol takımımız üst üste 4. yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta Okan Hocamız olmak üzere teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sezon boyunca bizim yanımızda olan taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Hedeflerimiz şimdi daha büyük, o hedeflere de birlikte yürüyeceğiz. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız.” açıklamasında bulundu.

SEÇİM ÖNCESİ GÖREV TALİBİ

Başkan Özbek, başkanlık seçiminden önceki son toplantıyı yaptıklarını hatırlatarak, “Bize onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz.” dedi. Özbek, bu dönemde Galatasaray için emek veren, listelerinde yer almayan ancak kendileriyle beraber çalışan arkadaşlarına teşekkür ederek, “Her zaman Galatasaray’ın başarısı için çalıştılar. Zor dönemlerden geçtik. Çıktığımız yolda bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlikte ve beraberliğimizi hep önde tuttuk. Sizin desteğiniz, bizim gücümüz oldu.” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN SORUMLULUK

Özbek, 16 Mayıs Cumartesi günü düzenleyecekleri etkinlikle yeni dönem projelerini ve vizyonlarını paylaşacaklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Bu seçim dönemi için sloganımızı ‘Geleceğin Galatasaray’ı’ olarak belirledik. Ben ve arkadaşlarım bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımızın olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen Galatasaraylılara gururla bırakacağımız bir Galatasaray’ın hayalini kuruyoruz. Bu tarihi sorumlulukla sizin karşınızdayım. Galatasaray’ın geleceğini oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımızın sözünü veriyorum.”

YENİ EKİBİN TANITIMI

Başkan Dursun Özbek, toplantının devamında yeni dönemde çalışacağı ekibini tanıttı. 2026-2028 dönemine yönelik hizmetlerine devam edeceklerini belirten Özbek, “Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz, destek isteyeceğiz. Önümüzde tarihi bir fırsat var. 23’ünde yapacağımız seçime hepinizi davet ediyorum. Bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri davet ediyorum.” şeklinde konuştu.