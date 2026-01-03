2026 Yılı Emekli Maaş Zamı Beklentisi Başladı

2026-yili-emekli-maas-zami-beklentisi-basladi

MİLYONLARCA EMEKLİ ZAM ORANINI MERAKLA BEKLİYOR

Milyonlarca emekli, 2026 yılı için zam sürecine odaklanmaya başladı. Maaşlarının ne şekilde artacağına dair bilgiler edinebilmek adına, zam oranını öğrenmek isteyen emekliler harekete geçti. Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılının son enflasyon verileriyle ilgili aralık ayı rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.

ZAM ORANI MEMURLAR İÇİN BELİRLENİYOR

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, 7. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde düzenleniyor. Emeklilerin alacağı zam oranı, bu sözleşme hükümleri doğrultusunda belirli bir düzende belirleniyor.

