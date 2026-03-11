Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar Programında Barış Vurgusu Yaptı

AK Parti Kongre Merkezi’nde, önceki dönem milletvekilleri ve MYK üyeleri ile gerçekleştirilen iftar programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, gündemdeki konulara dair görüşlerini paylaştı.

SAVAŞIN DEĞİL, BARIŞIN YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu’daki savaşlara dikkat çekerek, “Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır. Çatışmanın değil, diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil, huzur ve istikrarın safındadır. Düşmanlaştırmanın değil, yakınlaştırmanın peşindedir. Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, su yüzü sükunetin hakim olmasını istiyoruz. Türkiye olarak, ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması ve müzakere masasına dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

SİZLERİ EN KALBİ DUYGULARIMLA SELAMLIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ruhu hakkında da konuştu. “Kıymetli Kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Davetimize icabet ederek iftar programımızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik sofrasında, bu güzel Ramazan akşamında bir araya gelmemize vesile olan genel merkezdeki arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diyerek, birliğin önemine vurgu yaptı.

MUHABBETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ramazan-ı Şerif’in tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Peygamber Efendimiz’in ebedi azaptan kurtuluş olarak müjdelediği bu mübarek günlerin, mağfirete, rahmete, berekete vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşliğin, dostluğun ve muhabbetin hanelerimizi doldurduğu bu günlerin, ülkemize ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

BERABER YOL YÜRÜDÜĞÜMÜZ ARKADAŞLARIMIZI ÖZLEMLE YAD EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden önceki dönem milletvekillerini de anarak, “Ebediyete uğurladığımız Zeki Ünal, Mustafa Demir, İsmail Bilen, Ali Boğa, Cemalettin Kaflı, Cemal Öztürk ve Mehmet Altay’ı rahmetle anıyoruz. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.” dedi. Ayrıca, tüm parti teşkilatlarına ve destekçilere teşekkür etti.

TÜRKİYE HER ZAMANKİNDEN DAHA ZENGİN BİR ÜLKEDİR

Erdoğan, Türkiye’nin zenginleştiğini belirterek, “Ortaya koyduğumuz ortak çabalarla bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü, daha özgür ve daha zengin bir ülkedir. Hamdolsun, bölgesinin istikrar adası olma yolunda ilerliyoruz. Bu yol, Türkiye’nin yolu; bu yol, milletimizin yolu.” diyerek, gelecek hedeflerine vurgu yaptı.