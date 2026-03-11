İsviçre Tahran Büyükelçiliğini Geçici Olarak Kapatma Kararı Aldı

Savaşın Etkileri: İran’la Çatışmalar Devam Ediyor

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş, 28 Şubat tarihinden bu yana sürüyor. Bölgede yaşanan karşılıklı çatışmaların yanı sıra, İran, İsrail’in etkisi altında olan ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bazı ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılar gerçekleştirdi. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere, dünya genelindeki birçok ülke karşı karşıya olduğu güvenlik endişeleri nedeniyle, İran’daki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı. Bu ülkeler arasında yer alan İsviçre de dikkat çekiyor.

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

İsviçre, İran’ın başkenti Tahran’daki büyükelçiliğini, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya platformunda yaptı. Açıklamada, “İsviçre, güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle (Tahran’daki) İsviçre Büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı.” ifadelerine yer verildi.

BÜYÜKELÇİ VE 5 PERSONEL İRAN’DAN AYRILDI

Yapılan paylaşımda, büyükelçi ve 5 İsviçreli personelin kara yoluyla İran’dan ayrıldıkları ve şu an ülke dışında güvende oldukları belirtilirken, personelin güvenlik durumunun uygun olması durumunda Tahran’a geri dönecekleri kaydedildi. Açıklamada, “İsviçre, iyi niyet girişimleri kapsamında ABD ve İran arasındaki iletişim kanalını açık tutmaya devam ediyor.” denilerek devamlılık vurgulandı.

İRAN’A YAPILAN SALDIRILAR VE KAYIPLAR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra pek çok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, bu saldırılarda toplamda bin 332 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.