Hataylı TIR Şoförü Hüseyin Fırat’ın Acı Kaybı

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul’dan aldığı yükü Afganistan’a teslim ettikten sonra Türkiye’ye geri dönüş yolunda ilerliyordu. Babası Coşkun Fırat’ın da aralarında bulunduğu 15 Türk TIR’ı ile birlikte 5 Mart’ta İran’a giriş yapan Hüseyin Fırat, yolculuğu sırasında İsrail’den atılan bir füze ile saldırıya uğradı.

İSRAİL FÜZESİ, TIR’A ISABET ETTİ

Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru ilerlerken Fırat’ın sürücülüğünü üstlendiği TIR, saldırıya uğrayarak alev aldı. Yaralı olarak TIR’dan kurtarılan Hüseyin Fırat, Zencan Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer Türk şoförler ise bu saldırıdan yaralanmadan kurtuldu.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi süreci devam eden Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat’ın cenazesi, memleketi olan Reyhanlı ilçesine götürülmesi bekleniyor.

