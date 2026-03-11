Japonya Sosyal Medya Düzenlemelerine Katıldı

DÜNYA GENELİNDE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMELERİ SÜRÜYOR

Dünya genelinde sosyal medya platformlarına yönelik yeni yasaların yürürlüğe girmesi devam ediyor. Özellikle Avrupa’da, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı konusunda koruma sağlamak amacıyla önemli adımlar atılmakta. Bu çerçevede Japonya da sürece katılarak yeni düzenlemeler başlattı.

ÇOCUKLARIN ARAMALARI AİLELERE BİLDİRİLECEK

Japonya’daki sosyal medya platformu Instagram’ın yetkilileri, 2026 yılı itibarıyla kullanıcılara özel bir özellik sunacaklarını bildirdi. Bu yeni özellik ile birlikte, 13-17 yaş aralığındaki genç kullanıcıların intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve tehlikeli davranışlar ile ilgili içerikleri tekrarlı bir şekilde aradıkları fark edildiğinde, ebeveynlere bu konuda bilgi verilecek.

UYGULAMA YA DA E-POSTA ÜZERİNDEN BİLDİRİM

Bu uygulama çerçevesinde ebeveynler, “çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği” düşüncesiyle uygulama veya e-posta aracılığıyla bilgi alacaklar. Böylelikle, çocukların güvenliği ve ruhsal sağlığı ön planda tutulacak.

META DAVALAR İLE KARŞI KARŞIYA

Söz konusu düzenlemenin, Instagram’ın sahibi olan Meta şirketinin “çocuklara verdiği zararlar” ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde birden fazla davayla karşı karşıya kaldığı bir dönemde devreye girmesi dikkat çekici. Birçok ebeveyn, çocuklarının mağduriyetleri nedeniyle şirkete karşı dava açmıştı.

