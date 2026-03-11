Hürmüz Boğazı’nda Savaşın Etkileri Artarak Devam Ediyor

Orta Doğu’da çatışmalar derinleşiyor. ABD ve İsrail’in İran’a karşı sürdürdüğü savaş 12. gününe girdi. Her iki taraf da saldırılarını devam ettirirken, savaşın etkilerinin yalnızca bölge ile sınırlı kalmayıp, tüm dünyayı etkilediği görülüyor. Bölgedeki güvenlik endişeleri, deniz ticaretine de müessir oluyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran Devrim Muhafızları, 3 Mart itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı gemi geçişlerine kapattıklarını ve bu bölgeden geçmeye çalışan gemilere saldırı yapacaklarını ilan etti. İran’ın bu kararı sonrası, tedarik zincirinde aksamalar yaşandı ve dünya genelinde enerji krizi patlak verdi. Bunun sonucu olarak Brent petrolün varil fiyatı 100 doları geçti.

HÜRMÜZ’DE GÜVENLİK RİSKLERİ YÜKSELİYOR

Savaş koşulları altında, dar noktası 33 kilometre olan Hürmüz Boğazı’nda, normalde günde 138 petrol tankeri geçiş yaparken, şu anda yaklaşık 700 tanker boğazın geçiş izni bekliyor. Güvenli bir refakat sağlanamayan bu bölgedeki çatışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

ABD’YE STRATEJİK ENGEL

Hürmüz Boğazı’nın coğrafi yapısından dolayı, ABD uçak gemileri boğazdan geçiş yapamıyor. Açık deniz için inşa edilmiş olan bu gemiler, boğazın dar alanında hareket edemiyor. İran, boğazın girişine döşediği yaklaşık 6 bin mayın ve hızlı hücum botları ile, boğaza girmeye çalışan gemileri etkisiz hale getiriyor.

SALDIRILAR ANBEAN GÖRÜNTÜLENİYOR

Hürmüz Boğazı’ndaki saldırılar, gemi trafiği haritasına da yansıyor. ABD’nin uçak gemilerinin boğazın iki tarafından İran’a yönelik saldırı anları kaydedilmiş durumda.

TRUMP’TAN MÜDAHALE TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’na yerleştirdiği mayınlar ile ilgili sert bir tepki gösterdi ve mayınların derhal kaldırılmasını talep etti.