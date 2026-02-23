2026 Yılı Resmi Tatil Takvimi Duyuruldu

2026 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ AÇIKLANDI

2026 yılına ait resmi tatil takvimi yayımlandı. Yeni yılda işçiler, yıllık izin sürelerini resmi tatiller ve hafta sonlarıyla birleştirerek toplamda 46 güne kadar tatil yapma imkanı bulacak. Özellikle tatillerin üst üste gelmesi, 2026 yılını çalışanlar ve turizm sektörü için oldukça avantajlı hale getiriyor.

ÇALIŞANLARIN PLANLAMALARI İÇİN AVANTAJLI DÖNEM

Ancak uzun tatil sürelerinin bazı sektörlerde iş tamamlanma takvimlerini zorlayabileceği de öne sürülüyor. 2026 yılı, planlamalar açısından dikkatli bir değerlendirme gerektirecek gibi görünüyor. İşte 2026 yılındaki resmi tatiller…