Altıntop Mahallesi’nde Altyapı Çalışmasında Göçük Meydana Geldi

Olay, Altıntop Mahallesi’nde gerçekleşti. İnşaatı tamamlanan konutların altyapı çalışmalarının sürdüğü sırada bir göçük oluştu. Bu esnada Enver T. adındaki bir kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir işçi, toprağın altında kalma tehlikesi yaşadı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi ve kısa sürede sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda toprak altında kalan iki işçi kurtarıldı. Enver T., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; diğer işçi ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan inceleme süreci halen devam ediyor.