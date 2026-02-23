Tahran ile Moskova Arasında 500 Milyon Euro Anlaşma

Tahran ve Moskova arasında üç yılı kapsayan geniş çaplı bir teslimat anlaşması iddiası gündeme geldi. Bilgilere göre, bu anlaşma çerçevesinde Rusya’nın, İran’a 500 adet “Verba” taşınabilir fırlatma ünitesi ile 2.500 adet “9M336” tipi füze göndermesi planlanıyor. Yaklaşık değeri 500 milyon euro olan bu sevkiyatın 2027-2029 yılları arasında üç aşamalı olarak gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ancak bazı kaynaklara göre, teslimat takvimi daha öne çekilmiş olabilir ve belirli sistemlerin İran’a planlanandan daha önce ulaşması mümkün.

12 GÜNLÜK SAVAŞ SONRASI TALEP

Yapılan haberde, İsrail ile ABD’nin Haziran 2025’te İran’a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren çatışmalardan sonra Tahran yönetiminin Temmuz 2025’te bu savunma sistemlerinin resmi talebini yaptığı öne sürülüyor. İran, söz konusu saldırılardan sonra özellikle stratejik tesislerini korumak ve hava savunma kapasitesini artırmak amacıyla Moskova ile temas kurmaya başladığı belirtiliyor.

“VERBA” SİSTEMİ NEDİR?

“Verba”, Rusya’nın en güncel omuzdan atılan hava savunma sistemleri arasında yer alıyor. Bu sistemin, özellikle seyir füzeleri ve alçak irtifada uçan insansız hava araçlarıyla etkili olduğu vurgulanıyor. Taşınabilir tasarımı sayesinde, sahada hızlı bir şekilde devreye alınma imkanı sağlıyor.

