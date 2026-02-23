Araç Muayenesinde Avrupa’dan Yeni Düzenleme Geliyor

Son yıllarda dünya çapında trafik kazalarının artması, araçların teknik durumunu yeniden gündeme getirdi. Özellikle yaşlı otomobillerde görülen motor, fren ve güvenlik sistemlerindeki sorunlar, yetkilileri harekete geçirdi. Çeşitli ülkelerde trafikte meydana gelen yangınlar ve ani arızalar, periyodik kontrollerin yeterliliğini sorgulatmaya başladı.

AVRUPA’DAN MUAYENE DÜZENLEMESİ

Trafik güvenliğini artırma ve çevresel riskleri azaltma amacıyla Avrupa Komisyonu, kapsamlı bir düzenleme için hazırlıklara başladı. Yapılan güncel açıklamalara göre, 10 yaş ve üzerindeki otomobiller ile hafif ticari araçların her yıl muayeneden geçirilmesinin önerildiği belirtildi.