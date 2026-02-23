Fenerbahçe Sörloth İçin 20 Milyon Euro Hazırlığında

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız eklemesine rağmen beklenen santrfor transferini gerçekleştiremedi. Bu durumun ardından Fenerbahçe yönetimi, taraftarlarını yaz aylarında sevindirmek amacıyla harekete geçmeye başladı.

SORLOTH İÇİN ÖDENEK AYRILACAK

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ismi gündeme gelen Alexander Sörloth için gerekli bütçeyi ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Sadettin Saran’ın hayalindeki futbolcu olarak belirlediği Sörloth için 20 milyon Euro’luk bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor.