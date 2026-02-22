Afganistan Hava Saldırılarında 25 Ölü Açıklaması Geldi

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın ülkenin Paktika ve Nangarhar vilayetlerinde gerçekleştirdiği hava saldırıları neticesinde 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SALDIRILAR ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Açıklamada, sivil yerleşim alanları ile bir okulun hedef alındığı vurgulanarak, bu saldırıların uluslararası hukukun, iyi komşuluk ilişkilerinin ve İslami değerlerin ihlali niteliğinde olduğu ifade edildi.

KARŞILIK STRATEJİSİ BELİRLENECEK

Bakanlık yetkilileri, sivillerin hedef alınmasının Pakistan istihbaratının başarısızlığını gözler önüne serdiğini öne sürerek, ülkenin egemenliğini korumanın dini ve ulusal bir görev olduğunu belirtti. Açıklamada, “uygun zamanda hesaplanmış bir karşılık verilecek” denildi.