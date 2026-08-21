2026 YKS Ek Tercih Tarihleri: Ek Yerleştirme Ne Zaman? ÖSYM Kılavuzu Yayımlandı Mı?

ÖSYM logosu, sarı ve gri renklerde tasarlanmış
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek tercih süreci, yerleşemeyen adaylar için yeni fırsatlar sunacak.
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih tarihleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme gelirken ilk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar belirlenecek ve ek yerleştirme süreci başlayacak.

BOŞ KONTENJANLAR EK TERCİHLE DOLACAK

YKS sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlara yönelik ek tercih sürecini yakından takip ediyor. ÖSYM’nin kılavuzuyla birlikte hangi programlarda açık bulunduğu netleşecek ve adaylar için yeni bir yerleştirme dönemi başlayacak.

YKS EK TERCİHLERİNİN TARİHİ MERAK EDİLİYOR

Adayların gündeminde ise ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ve bu sürece ilişkin kılavuzun yayımlanıp yayımlanmadığı sorusu yer alıyor. Ek yerleştirme takvimi açıklanana kadar gözler ÖSYM’den gelecek duyuruya çevrilmiş durumda.

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