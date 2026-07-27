2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından 21 Temmuz’da açıklanırken, TYT, AYT ve YDT oturumlarında 11 öğrenci birincilik kazandı ve adaylar tercih sürecine odaklandı. Hayalindeki bölümde eğitim almak isteyen adaylar, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih listelerini oluşturup ÖSYM’ye iletecek.

YKS TERCİH TAKVİMİ İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

Adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini öğrenecek. Tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihleri de kılavuzla birlikte duyurulacak.

PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ KILAVUZLA PAYLAŞILACAK

Geleceğine yön verecek üniversite adayları, YKS tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı sorusuna yanıt ararken, 2 ve 4 yıllık üniversite puanları ile kontenjanlarının da bu kılavuzda yer alması bekleniyor.