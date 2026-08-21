2027 Resmi Tatil Takvimi Netleşti

2027 yılı resmi tatil takvimi netleşti ve tatil planı yapan vatandaşlar için önemli fırsatlar ortaya çıktı. Yeni yılda dini ve milli bayramların hangi günlere denk geldiği merak konusu oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinin hafta içine denk gelmesi uzun tatil imkanlarını beraberinde getiriyor.

RESMİ TATİL GÜNLERİ TEK TEK AÇIKLANDI

2027 yılının resmi tatil günleri listesi belli oldu. 1 Ocak Cuma günü yılbaşı tatili olarak kutlanacak. Ramazan Bayramı arefesi 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor ve yarım gün tatil uygulanacak.

RAMAZAN BAYRAMI İÇİN ÜÇ GÜNLÜK TATİL PLANLANDI

Ramazan Bayramı 9-11 Mart tarihlerinde Salı ile Perşembe günleri arasında kutlanacak. Bu tarihler üç günlük resmi tatil olarak ilan edildi. 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI MAYIS AYINDA YOĞUNLAŞIYOR

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefesi 15 Mayıs cumartesi günü yarım gün tatil olarak değerlendirilecek. Kurban Bayramı 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün sürecek.

19 MAYIS COŞKUSU BAYRAMLA BİRLEŞTİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kurban Bayramı’nın dördüncü gününe denk geliyor. Bu iki özel gün aynı tarihte kutlanacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembe gününe denk geliyor.

CUMHURİYET BAYRAMI HAFTASONUNA BAĞLANIYOR

30 Ağustos Zafer Bayramı pazartesi günü kutlanacak. 28 Ekim perşembe günü Cumhuriyet Bayramı arefesi olarak yarım gün tatil uygulanacak. 29 Ekim Cuma günü Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak.

HAFTA SONUYLA BİRLEŞEN TATİL FIRSATLARI ARTIYOR

2027 yılında birçok resmi tatil cuma veya pazartesi günlerine denk geliyor. Bu durum hafta sonuyla birleşen üç günlük tatil imkanlarını artırıyor. Ramazan Bayramı hafta ortasına denk gelerek üç buçuk günlük bir ara sunuyor.

MAYIS AYI TATİL TAKVİMİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Kurban Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile çakışıyor. Bu kesişme mayıs ayında yoğun bir tatil dönemi oluşturuyor. Vatandaşlar bu tarihleri değerlendirerek daha uzun tatil planları yapabilecek.