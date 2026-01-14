2027 Seçimlerinde Erdoğan Aday Olacak Gözleri Üzerinde

AK Partili Şamil Tayyar’ın “2027 yılı bolluk ve bereket yılı olarak planlanıyor” açıklaması geniş yankı uyandırdı. Tayyar, asgari ücret ve emekli maaşlarında önemli artışların olacağını belirtmesinin ardından, Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Zeyrek, “2027’de seçim planı” başlıklı yazısında, AK Parti kulislerinde Erdoğan dışında bir adayla seçimin kazanılamayacağı kanaatinin yaygın olduğunu ifade etti.

SEÇİM HAZIRLIKLARI

Zeyrek, Erdoğan’ın yeniden adaylığının anayasa değişikliğini gerektirdiğini belirtirken, bunun zorluğuna dikkat çekti. Bu nedenle, TBMM’de seçimlerin yenilenmesi kararının alınacağı iddiasında bulundu. Yazıda, AK Parti’nin Terörsüz Türkiye Süreci’nin başarılı olması halinde DEM Parti’den destek alarak seçimleri yenileyebileceğine inandığı vurgulandı. Zeyrek, “2027 sonbaharında her şey planlandığı gibi giderse kazanabilir” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK KAYGILAR

Ayrıca, son dönemdeki milletvekilli transferlerinin ve dışarıdan gelen bazı siyasetçilerin yönetici olmalarının, AK Parti tabanında rahatsızlık yarattığına, ancak bu rahatsızlığı gidermeye yönelik çalışmalar yapıldığına değinildi. Zeyrek, bir senaryo oluşturdu ve “2027 Haziran ayında seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM’de gündeme getirilecek. Seçim tarihi olarak da 2027 Ekim ya da Kasım ayı belirlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden aday olacak” şeklinde iddialarda bulundu.

BOLLUK VE HAFİFLEŞME

Zeyrek, okuyucularına 2023 seçimlerini hatırlatarak, o dönemde EYT’nin çıkarıldığına dikkat çekti ve “2022 sonuna kadar büyük sıkıntılar yaşayan halkımız da 2023’ün ilk altı ayında yaşadığı “bolluk” sayesinde Erdoğan’a oy vermişti. Siz söyleyin: Benzer bir senaryo 2027’de yaşanırsa şaşırır mısınız?” diyerek yazısını noktaladı.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ

Erken seçim, Erdoğan’ın yeniden adaylığı için anayasa değişikliğine yönelik daha kolay görülüyor. Anayasa’nın “TBMM ve cumhurbaşkanı seçiminin yenilenmesi”ne ilişkin 116. Maddesi, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde”, iki dönemini tamamlayan cumhurbaşkanına üçüncü kez adaylık yolunu açıyor. Bunun için Meclis’te 360 milletvekilinin bu kararı alması gerekiyor.