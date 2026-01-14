İnternet Haberciliğinde Trafik Düşüşü Korkutuyor

Reuters Enstitüsü’nün yaptığı araştırma, internet haberciliğinin karanlık bir geleceğe doğru ilerlediğini ortaya koydu. “Gazetecilik, medya ve teknoloji trendleri ve tahminleri 2026” başlıklı rapora göre, yayıncılar, arama motorlarından gelen trafiklerin önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 40’tan fazla düşmesini öngörüyor. Chartbeat’ten elde edilen veriler ise Google aramasından yüzlerce haber sitesine gelen toplam trafiklerin şimdiden azalmaya başladığını gösteriyor; özellikle yaşam tarzı içeriklerine odaklanan yayıncılar, Google’ın yapay zeka tabanlı hizmetlerinin devreye girmesiyle bu durumdan olumsuz etkilendiklerini ifade ediyor. Son üç yıl içerisinde, Facebook’tan gelen trafiklerde yüzde 43, X (eski adıyla Twitter) üzerinden ise yüzde 46 oranında bir düşüş gözlemlendi.

GELENEKSEL MEDYAYA İLGİ AZALIYOR

Raporun giriş bölümünde, geleneksel medya ile ilgili ilgilerin azaldığına vurgu yapılarak, “Geleneksel medyaya olan ilginin azalması ve güvenin düşmesi, birçok politikacı, iş insanı ve ünlünün medyayı tamamen atlayıp, bunun yerine kendilerine yakın olan podcast yayıncılarına veya YouTuber’lara röportaj vermeyi tercih etmesine yol açıyor” deniliyor. Yapay zeka konusunda yaşanan endişelere de dikkat çekilirken, “Arama motorları yapay zeka destekli cevap motorlarına dönüşüyor ve içerik sohbet pencerelerinde yer alıyor; bu durum yayıncılar için yönlendirme trafiğinin azalabileceği ve mevcut ile gelecekteki iş modellerini olumsuz etkileyebileceği kaygılarını artırıyor” ifadeleri kullanılıyor.

GÜVEN ORANI DÜŞÜYOR

Rapora göre, birçok yayıncı kendi haber kuruluşlarına güven duyduğunu ifade etse de, genel anlamda basına karşı duyulan güvenin ciddi şekilde azaldığı gözlemleniyor. Katılımcıların yalnızca üçte biri, yani yüzde 38’i güven duyduğunu belirtirken, bu oran 2022 yılında yapılan anketle kıyaslandığında 22 puanlık bir düşüş sergiliyor. Güven duymayan katılımcıların oranı ise aynı dönem içinde yüzde 10’dan yüzde 18’e çıkmış durumda.

GOOGLE TRAFİĞİ KESİLMEKTE

Bu rapor için Chartbeat’ten elde edilen toplu veriler, Kasım 2024 ile Kasım 2025 arasında 2 bin 500’den fazla web sitesine organik arama yoluyla gelen Google trafiğinin global ölçekte yüzde 33, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise yüzde 38 oranında azaldığını gösteriyor; ancak bu düşüşün ne kadarının yapay zeka özetlerinden kaynaklandığı şu an için netlik kazanmış değil.

YAPAY ZEKA SAHTECİLİĞİ ARTIYOR

Raporun değerlendirmelerine göre, yapay zeka ile üretilen içeriklerin artması, internet üzerinde bir çöplük ortamı oluşturma riski taşıyor; bu da benzer içeriklerin hızla yayılmasına sebep oluyor. “Bazı tahminlere göre, internette üretilen içeriğin büyük çoğunluğu zaten yapay zeka tarafından oluşturuluyor. Otomatik haber makalelerinden, hiper gerçekçi görüntülere, sevilen sanatçıların melodilerine benzeyen akılda kalıcı ezgilere ve sahte videolara kadar, yapay zeka ile üretilen içerikler internet ortamını değiştirmekte” deniliyor. Özellikle sosyal medya platformlarındaki gelişimden kaynaklanan bu durum, Guardian’ın yakın tarihli bir araştırmasında da ortaya konmuş; dünya genelinde en hızlı büyüyen YouTube kanallarının neredeyse onda birinin sadece yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler sunduğu ifade ediliyor. TikTok ise platformunda halihazırda bir milyardan fazla yapay zeka videosunu barındırdığını belirtiyor; bunlardan biri, trambolinde zıplayan tavşanlar gibi içerikler, 25 milyon izlenmeye ulaşmış durumdayken, olası bir kaygı, insan tarafından üretilen ve doğrulanan içeriklerin bu ‘yapay zeka çöplüğü’ tarafından boğulma tehlikesi taşıdığı yönünde. Bu içeriklerin çoğu aldatma amacı taşımıyor, ancak gerçekçi görüntüler ve videolar üretebilen güçlü yapay zeka araçlarının etkileri konusunda bazı kaygılar mevcut.