2027’de Tam Güneş Tutulması Bu Şehirlerde Görülecek

2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek tam güneş tutulması, Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde güneşi tamamen örtecek. NASA verilerine göre tutulmanın en uzun izleneceği nokta, Mısır’daki Luksor kenti yakınları olacak. Tam tutulma altı dakika 23 saniye sürecek ve bu süre, 2114 yılına kadar dünyada görülebilecek en uzun tam tutulma olarak kayıtlara geçecek.

TAM TUTULMA REKORU 2114'E KADAR KIRILAMAYACAK

Gelecek yaz yaşanacak olay, Temmuz 2009’daki tutulmanın ardından 21. yüzyılın en uzun ikinci tam tutulması unvanını taşıyacak. Ancak 2009’daki tutulmada maksimum nokta, Büyük Okyanus üzerinde ve Japon kıyılarının yüzlerce mil güneydoğusundaydı. 2027’de ise tutulma hattı Atlantik Okyanusu’ndan başlayacak. Hat, İspanya’nın güneyini, Cebelitarık’ı ve Fas’ın kuzeyini geçtikten sonra Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali’den ilerleyecek. Rota, Hint Okyanusu’nda sona erecek ve yaklaşık 259 kilometre genişliğinde bir karanlık kuşağı oluşturacak.

ROTA ÜZERİNDEKİ KENTLER AÇIKLANDI

İspanya’nın Cadiz, Fas’ın Tanca, Cezayir’in Oran, Libya’nın Bingazi ve Suudi Arabistan’ın Cidde kentleri bu rotanın içinde kalacak. Yine de hiçbir şehir Luksor kadar uzun bir tutulma süresi veya tarihi bir arka plan sunamıyor. Krallar ve Kraliçeler vadileriyle çevrili bu yerleşim, antik Teb kenti üzerine kurulmuş durumda. Kent, 1991’den bu yana karada gözlemlenecek en uzun tam güneş tutulmasına ev sahipliği yapacak.

GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ İÇİN ALTIN FIRSAT

Oxford Üniversitesi Astrofizik Profesörü Roger Davies, uzun tutulma süresinin gözlem için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Davies, altı dakika 23 saniyenin oldukça uzun bir süre olduğunu vurguladı. Gözlerin karanlığa alışacağını ve normalde görülemeyen gezegenler ile parlak yıldızların fark edilebileceğini ifade etti. Luksor’un açık gökyüzü ihtimali gözlemciler için avantaj sağlasa da aşırı sıcaklar ciddi bir engel oluşturuyor. Yaz ortasında hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 41 dereceyi aşıyor. Kameramanlar ve ekipmanlar için zorlu şartlar yaşanacak.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE YER KALMADI

Tutulmayı izlemek isteyenlerin karşılaştığı en büyük engel ise bölgedeki yoğunluk olacak. Dar bir coğrafi hatta toplanacak milyonlarca kişi nedeniyle oteller tamamen doldu. Ulaşımın kilitlenme noktasına geldiği bildirildi. Rezervasyon platformlarındaki verilere göre Luksor’daki konaklama tesislerinin yüzde 90’ından fazlası şimdiden dolu. Kalan az sayıdaki odanın gecelik fiyatı ise oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Özel tur şirketlerinin ve üniversite mezuniyet derneklerinin aylar öncesinden organize ettiği lüks turların kontenjanları da tamamen tükendi.

AFRİKA ASTRO-TURİZMDE ÖNE ÇIKIYOR

Bu tarihi doğa olayı, Afrika’nın astro-turizm merkezli konumunu da güçlendirecek. Küresel ışık kirliliğinin artmasıyla birlikte dünya nüfusunun üçte biri Samanyolu’nu göremiyor. Afrika kıtası ise ışık kirliliğinden en az etkilenen bölgelere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Mısır’daki astronomlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Kahire merkezli Ulusal Astronomi ve Jeofizik Araştırma Enstitüsü (NRIAG), tutulma günü 50 tonluk dev teleskobunu araştırmalar için gökyüzüne çevirecek. Kahire tam tutulma hattının dışında kalsa da kentte güneşin yüzde 94’ü kapanacak.