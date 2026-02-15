2050’de Türkiye’de Yaşlı Nüfus Oranı Yüzde 23 Olacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları’na göre, ülkemizde 65 yaş ve üzeri birey sayısı 9 milyon 583 bin 59’a ulaştı. 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 olan bu grup, bir yıl içinde 470 bin 761 kişilik bir artış yaşadı. Aynı zamanda, bu bireylerin toplam nüfus içindeki oranı da 0,5 puan artarak yüzde 10,6’dan yüzde 11,1’e yükseldi. Son 5 yılda yaşlı nüfusunun artışı da dikkat çekiyor; 2021 itibarıyla 8 milyon 245 bin 124 olan 65 yaş üzeri kişi sayısının, 5 yıl içinde 1 milyon 337 bin 935 arttığı kaydedildi.

2050’DE YAŞLI NÜFUS ORANININ YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Verileri değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmet Koç, Türkiye’deki yaşlı nüfus oranının artmasının öngörüldüğünü belirtti. Koç, “2050’de ülkemizde yaşlı nüfusun oranının, çocuk nüfus oranının da üzerine çıkarak yüzde 23’e yükselmesi bekleniyor.” dedi.

ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

Koç, Türkiye’nin nüfusunun yaşlanmaya devam ettiğini ve ortanca yaşın 34,9’a çıktığını bildirdi. “Yaşlı nüfusun payı toplam nüfus içinde yüzde 11’in üzerine çıktı.” ifadesini kullandı.

KADIN BAŞINA DÜŞEN DOĞUM SAYISI DÜŞTÜ

Koç, nüfusun ortanca yaşının 44,8’e yükselebileceğini ve bunun arkasında iki temel demografik faktör bulunduğunu aktardı. Bu faktörlerden birinin, kadın başına düşen doğum sayısının son 50 yıl içinde 4,1 çocuktan 1,48 çocuğa kadar gerilemesi olduğunu belirtti. İkinci faktör ise erkekler için 78 yıla, kadınlar içinse 81 yıla yükselen yaşam beklentisi. Bu iki faktör, Türkiye nüfusunun ortanca yaşının gelecekte artmaya devam etmesini sağlayacak. Türkiye demografisindeki en önemli dönüşümlerden biri ise yaşlı nüfus oranının, çocuk nüfus oranını geçmesi olacak.

DOĞUM HIZI ARTIRILMALI

Koç, yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu Japonya ve Kore gibi ülkelerde bu sürecin yaşandığını ifade ederek, “Yaptığımız çalışmalar, doğurganlık hızının yakın gelecekte 1,4 seviyesine kadar gerileyeceğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.