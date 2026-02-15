Orkun Kökçü Süper Lig’de Kariyerinde İlk İleri Adım Attı

orkun-kokcu-super-lig-de-kariyerinde-ilk-ileri-adim-atti

Süper Lig’in 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ikinci yarısında, siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, performansıyla dikkat çekti.

KARİYERİNDE İLK

Beşiktaş’ın yetenekli oyuncusu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı forma ile etkileyici bir istatistik yakalayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Milli futbolcu, Süper Lig’de arka arkaya 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi karşılaşmada fileleri havalandırdı. Orkun Kökçü, kariyeri boyunca ilk kez üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı.

SON 6 MAÇIN TAMAMINDA GOL KATKISI

25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla oynadığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı sağlayarak takımının hücum gücüne büyük destek verdi. Orkun Kökçü’nün ağları sarsarak katkıda bulunduğu karşılaşmalar ise şöyle: Eyüpspor, Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor ve Başakşehir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Başakşehir Maçında Hyeon-gyu Oh Tarih Yazdı

Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk iki karşılaşmada gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.
Gündem

Beşiktaş Son Dakika Golüyle Başakşehir’i Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i son dakikada attığı golle 3-2 yenmeyi başardı.
Gündem

Beşiktaş’ta El Bilal Toure Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş'ın futbolcusu El Bilal Toure, Başakşehir ile yapılan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak yerini yedek kulübesine bıraktı.
Gündem

ABD Savunma Bakanlığından İran ve Rusya Bağlantılı Gemide El Koyma

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran ve Rusya ile ilişkili bir gemiyi durdurduklarını açıkladı ve takip sürecinin Karayipler'den başladığını belirtti.
Gündem

Şanlıurfa’da İşçileri Taşıyan Minibüs Direğe Çarptı

Birecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs, KGYS direğine çarparak kaza yaptı. Olayda 15 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.