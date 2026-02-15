Orkun Kökçü Süper Lig’de Kariyerinde İlk İleri Adım Attı

Süper Lig’in 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ikinci yarısında, siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, performansıyla dikkat çekti.

KARİYERİNDE İLK

Beşiktaş’ın yetenekli oyuncusu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı forma ile etkileyici bir istatistik yakalayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Milli futbolcu, Süper Lig’de arka arkaya 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi karşılaşmada fileleri havalandırdı. Orkun Kökçü, kariyeri boyunca ilk kez üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı.

SON 6 MAÇIN TAMAMINDA GOL KATKISI

25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla oynadığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı sağlayarak takımının hücum gücüne büyük destek verdi. Orkun Kökçü’nün ağları sarsarak katkıda bulunduğu karşılaşmalar ise şöyle: Eyüpspor, Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor ve Başakşehir.