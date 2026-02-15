İlber Ortaylı’dan Sağlık Durumu Açıklaması Geldi

ilber-ortayli-dan-saglik-durumu-aciklamasi-geldi

Türkiye’nin tanınmış tarihçilerinden İlber Ortaylı, sağlık durumu ile ilgili önemli bir durumu köşe yazısında gün yüzüne çıkardı. Geçtiğimiz hafta bir ameliyat geçiren Ortaylı, pazar gecesi aniden rahatsızlandığını ve acil bir şekilde tekrar ameliyata alındığını duyurdu.

KANAMA DURDURULDU

Ortaylı, ameliyat sonrası yaşadığı durumu şu şekilde aktardı: “Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Hastabakıcı ve hemşire hanımlar seferber oldu. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu.” Zor anlarında sağlık çalışanlarının özverili müdahalesine vurgu yapan Ortaylı, sağlık personelinin görevine olan bağlılığını takdir etti.

İLK AMELİYATI BÖBREK RAHATSIZLIĞIYDI

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın böbreklerinden kaynaklı bir rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta Koç Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olduğu bildirildi. İkinci ameliyatın da başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve aniden meydana gelen kanamanın kontrol altına alındığı ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Başakşehir Maçında Hyeon-gyu Oh Tarih Yazdı

Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk iki karşılaşmada gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.
Gündem

Beşiktaş Son Dakika Golüyle Başakşehir’i Yendi

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i son dakikada attığı golle 3-2 yenmeyi başardı.
Gündem

Beşiktaş’ta El Bilal Toure Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş'ın futbolcusu El Bilal Toure, Başakşehir ile yapılan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak yerini yedek kulübesine bıraktı.
Gündem

ABD Savunma Bakanlığından İran ve Rusya Bağlantılı Gemide El Koyma

ABD Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'nda İran ve Rusya ile ilişkili bir gemiyi durdurduklarını açıkladı ve takip sürecinin Karayipler'den başladığını belirtti.
Gündem

Şanlıurfa’da İşçileri Taşıyan Minibüs Direğe Çarptı

Birecik'te tarım işçilerini taşıyan minibüs, KGYS direğine çarparak kaza yaptı. Olayda 15 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.