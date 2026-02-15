İlber Ortaylı’dan Sağlık Durumu Açıklaması Geldi

Türkiye’nin tanınmış tarihçilerinden İlber Ortaylı, sağlık durumu ile ilgili önemli bir durumu köşe yazısında gün yüzüne çıkardı. Geçtiğimiz hafta bir ameliyat geçiren Ortaylı, pazar gecesi aniden rahatsızlandığını ve acil bir şekilde tekrar ameliyata alındığını duyurdu.

KANAMA DURDURULDU

Ortaylı, ameliyat sonrası yaşadığı durumu şu şekilde aktardı: “Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Hastabakıcı ve hemşire hanımlar seferber oldu. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu.” Zor anlarında sağlık çalışanlarının özverili müdahalesine vurgu yapan Ortaylı, sağlık personelinin görevine olan bağlılığını takdir etti.

İLK AMELİYATI BÖBREK RAHATSIZLIĞIYDI

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın böbreklerinden kaynaklı bir rahatsızlık nedeniyle geçtiğimiz hafta Koç Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olduğu bildirildi. İkinci ameliyatın da başarılı bir şekilde gerçekleştiği ve aniden meydana gelen kanamanın kontrol altına alındığı ifade edildi.