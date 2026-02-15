Fenerbahçe 2027 Yılında Yeni Logosunu Tanıtacak

Fenerbahçe, 120. yıldönümü kutlamaları için önemli hazırlıklar yürütüyor ve bu çerçevede yeni bir logo tanıtmaya hazırlanıyor. Kulüp, 120. yılı itibarıyla kullanılacak bu yeni tasarımıyla 2027 yılında taraftarlarının karşısına çıkmayı planlıyor. 120. yıla özel olarak tasarlanan armada, 1907’den bu yana geçen her yılı sembolize edecek şekilde toplamda 120 yıldız yer alacak.

5 YILDIZLI LOGO TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun mevcut kurallarına göre, Fenerbahçe resmi olarak 28 şampiyonluk iddiasında bulunmasına rağmen yalnızca 19 şampiyonluğu tescillenmiş durumda. Bu nedenle kulüp, yalnızca 3 yıldız taşıma hakkına sahip. Fenerbahçe’nin daha önce 5 yıldızlı logo için yaptığı başvurular, TFF tarafından reddedilerek resmi müsabakalarda bu logonun kullanımına izin verilmemişti. Buna rağmen Fenerbahçe, çeşitli platformlarda 5 yıldızlı logosunu kullanmaya devam ediyor.