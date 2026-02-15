Erdoğan, Al Nahyan ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın sağlık durumu hakkında duyduğu üzüntüyü ifade ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAE ZİYARETİ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacağı ziyaretin, Al Nahyan’ın sağlık durumundan ötürü ertelendiği duyuruldu. Erdoğan’ın bu ziyareti, en uygun zamanda belirlenecek yeni bir tarihte gerçekleştireceği kaydedildi.

BAE VE ETİYOPYA ZİYARETİ PLANLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi trafiği hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce 16-17 Şubat tarihlerinde BAE ve Etiyopya’yı ziyaret edeceği bildirilmişti. Ancak Al Nahyan’ın sağlık sorunu nedeniyle BAE ziyareti bir sonraki tarihe ertelendi.