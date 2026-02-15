Devlet Bahçeli Uraz Kaygılaroğlu’nu Arayıp Tebrik Etti

Now TV’de yayımlanan ‘Yeraltı’ dizisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilgisini çekmeyi başardı. Bahçeli, dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve dizideki performansı için tebrik etti.

DİZİYE YAPILAN ÖVGÜLER

Bahçeli, diziyi beğenerek, Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yönelik verilen mesajların önemini vurguladı. Başarılı senaryo çerçevesinde bu temanın işlenmesi karşısında duyduğu memnuniyeti aktardı. Ayrıca, dizi ekibine bir bozkurt tablosu hediye etmeyi de önerdi.

Bahçeli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

URAZ KAYGILAROĞLU’NUN DİZİDEKİ BAŞARILI PERFORMANSI

Öte yandan, Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan’ın başrolü paylaştığı “Yeraltı” dizisi, yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı. Henüz üç bölüm yayımlanan dizi, reytinglerde kısa süre içinde zirveye yerleşti. Uraz Kaygılaroğlu’nun dizide canlandırdığı “Bozo-Bozkurt” karakterinin son bölümdeki performansı izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin bu bölümünde, yeraltı dünyasında doğan ve İstanbul kartellerinin lideri olan Bozkurt-Bozo (Uraz Kaygılaroğlu), İstanbul’da uyuşturucu satmak isteyen bir Avrupa karteliyle çatışmaya giriyor. Kendisine uyuşturucu satmak için para teklif eden karteli etkisiz hale getirmek isteyen Bozo’nun “Savaşıyorum! ‘Sen İstanbul’a geldin, İstanbul’u pazar edeceğim, çekil kenara’ diyorsun. ‘Çoluğu çocuğu zehirleyeceğim, kimse umurumda değil’ diyorsun. Ölürüm, öldürürüm, satmam, sattırmam” sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

