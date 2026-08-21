21 Ağustos Cuma Selası Saat Kaçta Okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Tüm İllerin Sela Vakitleri

21 Ağustos Cuma selası saatleri, bugün ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar için merak konusu olurken, Diyanet namaz vakitleriyle birlikte il ve ilçelere göre değişen saatler netleşti. Cuma selası, öğle ezanından bir süre önce okunuyor ve bu nedenle vatandaşlar sela saatini öğrenmek istiyor. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de sela saat kaçta verilecek? İşte 21 Ağustos cuma selası vakitleri.