21 İlde Organize Suç Operasyonu: 96 Gözaltı

21-ilde-organize-suc-operasyonu-96-gozalti

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışında cezaevinde bulunan bir suçlunun liderliğini yaptığı organize suç örgütüne karşı bu sabah İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’daki operasyonlar neticesinde toplamda 96 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN YAPISI VE YÖNTEMLERİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şüphelilerin yaşı küçük bireyleri örgütün hücre evlerine yerleştirerek, bu kişileri çalıntı araçlar ya da motosikletlerle kasten yaralama, iş yerlerine kurşunlama ve yağma gibi tehdit eylemlerinde kullandıklarının tespit edildiğini belirtti. Ayrıca, bu suç grubunun sosyal medya platformları aracılığıyla lüks yaşam ve yüksek kazanç vaatleriyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları da vurgulandı.

