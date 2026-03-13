İran’ın Tahran’a Saldırı Sonrası İsrail’e Misilleme

ABD- İsrail ve İran arasında devam eden çatışmalar, 14. gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Bölgedeki gerilim artarken, gece saatlerinde taraflar arasında karşılıklı saldırılar gerçekleşti.

TAHRAN’DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İran basını, başkent Tahran’da ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılara dair şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Çeşitli bölgelerde yankılanan bu patlamaların, kentin doğu ve güney kısımlarında yoğunlaştığı ifade ediliyor.

11 AYRI BÖLGEYİ VURDULAR

Yerel bir haber kaynağı, Tahran’daki patlamaların 11 farklı bölgede gerçekleştiğini belirtirken, hedef alınan yerler arasında kentin kuzeyindeki Levasan ve Zaferaniye, güneyindeki İslamşehr ve Rey, doğusundaki Tahranpars ve Perdis ile batısındaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad’ın bulunduğu kaydedildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN’DAN JET MİSİLLEME

Tahran’a yönelik saldırılara karşı misilleme gerçekleştiren İran, İsrail’in kuzeyini hedef alarak füze saldırısında bulundu. Bu saldırıda 58’i hafif olmak üzere toplam 59 kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU CİDDİ

İsrail acil yardım servisi, İran’ın düzenlediği füze saldırısında yaralananların arasında 35 yaşındaki bir kadının orta derecede yaralandığını duyurdu. Söz konusu kadının sırtına şarapnel isabet ettiği belirtildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Füzelerin ardından İsrail’in kuzey bölgesinde siren sesleri duyulurken, gökyüzünde de patlama seslerinin yankılandığı aktarıldı. Yerel basındaki haberlere göre, İran’ın misillemesi sonucunda bazı evlerde hasar meydana geldiği bildirildi. İsrail ordusu, İran’dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısının düzenlendiğini kaydederek halktan sığınaklara gitmesini istemişti.