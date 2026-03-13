Adana ve Batman’da Siren Sesleri Tedirginlik Yarattı

adana-ve-batman-da-siren-sesleri-tedirginlik-yaratti

Adana ve Batman’da gece yarısı siren sesleri duyulmasıyla birlikte vatandaşlar arasında tedirginlik oluştu. İncirlik Üssü’nde alarm durumuna geçildiği yönündeki iddialar, Batman Havalimanı çevresinde de siren seslerinin duyulmasıyla birlikte paniği artırdı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Gece saatlerinde Adana ve Batman’da yükselen siren sesleri sosyal medyada geniş bir yankı buldu. İddiaya göre, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde alarm verilmesi söz konusuyken, Batman Havalimanı çevresinden de siren seslerinin geldiği bildirildi. Sirenlere tanıklık eden bazı vatandaşlar, olayın sebebini anlamadıkları için sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımda bulundu.

GÖKYÜZÜNDEKİ CİSİM MERAK KONUSU OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gökyüzünde hareket eden bir cismin ardından imha edildiği iddia edilen görüntüleri paylaştı. Paylaşımlarda bu cismin muhtemel bir füze olabileceği öne sürüldü. Ancak bu iddiaların resmi makamlarca henüz doğrulanmadığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan gelişmeler neticesinde bölgedeki yurttaşlar büyük bir endişe içinde kalırken, olayın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, sirenlerin sebebi ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin akabinde yapılacak resmi bilgilendirmeye çevrildi.

