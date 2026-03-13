Ayşenur Eraslan’ın Ölümü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Olayın Detayları Belirginleşiyor

“İşte Benim Stilim” yarışması ile tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın evinde yaşamını yitirdiği iddiaları gündemi meşgul ediyor. Sabah saatlerinde yakınlarının Eraslan’ın durumunu fark etmesi üzerine, ilgili yetkililere ihbarda bulunduğu belirtildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, yapılan kontroller neticesinde Eraslan’ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis ekipleri de olay mahallinde inceleme başlattı. Ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Öte yandan, Eraslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar hayli dikkat çekti. Instagram hikayesinden “Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.” mesajını ileten Eraslan, ardından kanlı bir not fotoğrafını yayımladığı görüldü. Bu paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı bulurken, Eraslan’ın ölümünün intihar olup olmadığı, yapılacak incelemeler ve soruşturma neticesinde belli olacak.

KARİYERİ VE HAYATI

27 yaşındaki Ayşegül Eraslan, İstanbul’da dünyaya geldi ve kariyerine moda tasarımcısı olarak yön verdi. Televizyon dünyasına “İşte Benim Stilim” yarışması ile giriş yapan Eraslan, sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Moda camiasındaki projelerinin yanı sıra birçok defilede ana tasarımcı olarak görev alarak dikkat çekmişti. İstanbul’daki atölyesinde üretimlerini devam ettiren genç tasarımcı için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

