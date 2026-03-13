Netanyahu’dan İran Halkına Özgürlük Çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırıların başlamasının ardından yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran’daki muhalif gruplara yardım gönderileceğini ima ederken, Hizbullah ve Lübnan’a karşı sert mesajlar iletti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile “benzeri görülmemiş bir ittifak” kurduklarını vurguladı.

İRAN HALKINA YENİ BİR DÖNEM ÇAĞRISI

Netanyahu, basın toplantısında İran halkına hitap ederek, rejime karşı harekete geçme çağrısında bulundu. İran’da özgürlük mücadelesinin yeni bir döneme girdiğini belirten Netanyahu, “Özgürlüğe doğru yolculuğunuza başlayacağınız an giderek yaklaşıyor. Yanınızdayız ve sizi destekleyeceğiz. Ancak günün sonunda karar size ait. Bu sizin ellerinizde” ifadelerini kullandı.

MUHALİF GRUPLARA YARDIM ÜZERİNE İDDİALAR

Ayrıca, İran’daki muhalif grupların silahlandırılıp silahlandırılmadığı yönündeki soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Bu iddiayı doğrudan reddetmeyen Netanyahu, “Bunu reddetmiyorum. İran halkının çabaları olmadan rejim devrilemez ve biz de bunu onlara bildirdik. Yardımın yolda olduğunu söyledik” dedi. İran’daki rejimin devrilmemesi durumunda bile zayıflayacağını ifade eden Netanyahu, rejimin düşmesi halinde sorunun tamamen çözüleceğini öne sürdü.

İRAN’IN NÜKLEER VE Füze PROGRAMLARINA SALDIRI

Netanyahu, açıklamalarında İran’ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığını belirtirken, İsrail hükümetinin bu silahların geliştirilmesini geciktirmek amacıyla hem açık hem de gizli operasyonlar gerçekleştirdiğini dile getirdi. İran’ın füze ve nükleer altyapısını yer altına taşıdığını iddia eden Netanyahu, “Hızlı hareket etmeseydik İran’ın ölüm sanayisi birkaç ay içinde saldırılara karşı bağışık hale gelebilirdi” dedi.

TRUMP İLE GÜÇLÜ İLİŞKİ

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisini de vurguladı. İki ülke arasında daha önce görülmemiş bir ittifak kurulduğunu belirten Netanyahu, her gün Trump ile görüştüklerini ve birlikte kararlar aldıklarını ifade etti. Trump’ın, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak çok daha güçlü olduğunu söylediğini aktardı.

HİZBULLAH VE LÜBNAN’A UYARI

Lübnan ve Hizbullah’a yönelik sert ifadelerini de dikkat çeken Netanyahu, Lübnan hükümetini Hizbullah’ı silahsızlandırmaları konusunda uyardı. “Eğer Hizbullah’ı silahsızlandırmazlarsa, bu kendi kaderlerini yazdıkları anlamına gelir. Siz yapmazsanız biz yapacağız” diyen Netanyahu, Hizbullah’ın ağır bir bedel ödeyeceğini dile getirdi.

ORTA DOĞU’DA YENİ DENGELER

Son olarak, İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğünün beklenenden daha güçlü olduğunu söyleyen Netanyahu, savaşın Orta Doğu’daki dengeleri değiştireceğini belirtti. İsrail’in her zamankinden daha güçlü hale geleceğini ifade eden Netanyahu, “Düşmanlarımızın peşine düşer ve gerekirse onları defalarca vururuz” dedi.